Roma | finisce al Gemelli e attende ore per la visita | prende a schiaffi infermiere per ripicca

(Di martedì 8 novembre 2022) Nuova scena di violenza all’interno degli ospedali di, dove un uomo ha picchiato un sanitario del Policiclico. La violenza contro il personale medico sarebbe derivata dalle lunghe attese nell’ospedale per essereto, che nel ferito avrebbero scatenato una rabbia immotivata contro il lavoratore preso di mira. A fermare la furia dell’uomo, solo l’intervento della pattuglia dei Carabinieri, che ha contenuto il soggetto andato in escandescenza. Il caso di violenza aldiL’ennesimo episodio di violenza in un ospedaleno, vedrebbe protagonista un uomo. Il soggetto era finito in ospedale dopo essere stato vittima di un incidente stradale nella giornata del 7 novembre. Dopo ore di attesa per essereto da un medico, l’uomo sarebbe ...

... tutti gli uffici a Barletta, e nessun ufficio fuori di Barletta ",la lotta. Se viceversa ... uno stralcio della "breve premessa" fatta da Antonello Piroso: " Io sto arrivando da, tra l'...Così ad esempio Repubblica: 'in fondo al comunicato che riassume il bilaterale. Una riga e ... Critiche all'operato disono arrivate anche in sede UE. 'Non si prova soltanto sconcerto ...Roma. All’interno sono state trovate circa mille persone ... Invece il titolare è denunciato per mancato rispetto delle prescrizioni. Ma non finisce qui. Sul tema della sicurezza gli agenti sono poi ...Blog Calciomercato.com: Nella tredicesima di campionato va in scena il derby di Roma, una partita tanto sentita nella capitale che ha però un’importanza sostanziale in ...