Qui Bologna | 24 i convocati da Thiago Motta per l’Inter | l’elenco completo

(Di martedì 8 novembre 2022) Idaper Inter-Domani ilaffronteràallo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella quattordicesima giornata della Serie A 2022/2023. In vista della trasferta meneghina,ha diramatodei, composto da 24 giocatori. PORTIERI: Bagnolini, Bardi, Skorupski. DIFENSORI: Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro. CENTROCAMPISTI: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano. ATTACCANTI: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Vignato, Zirkzee. L'articolo proviene da intermagazine.

