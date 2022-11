Pnrr | terminata cabina regia con Meloni a P Chigi

Il Sannio Quotidiano

E va fatto in fretta, perché ilvincola sempre i fondi a tabelle di marcia molto stringenti ... I vecchi immobili, che risalgono al 1969, verranno abbattuti solo una voltala nuova ...Leggi anche Il debutto di Giorgia Meloni a Bruxelles, cosa ha chiesto: migranti, energia e... La riunione,dopo due ore di confronto, ha dato l'ok anche alle norme per nuove concessioni ... Pnrr: Meloni, ‘maggiore sfida governo, occasione da non sprecare’ Roma, 8 nov. (Adnkronos) - E' terminata, dopo circa un'ora a Palazzo Chigi, la cabina di regia sul Pnrr presieduta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Alla ricerca di ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale, o di altre anomalie, nel sottosuolo dell’area dove sorge la media “Anna Frank”, a Sant’Egidio.