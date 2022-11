Operaio 41enne morto sul lavoro al porto di Ortona | colpito alla testa dal carico caduto da una gru

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Undi 41 anni ènell’area portuale di, sulla costa abruzzese in provincia di Chieti, dopo essere statodalda una gru che lo ha scaraventato in mare. L’uomo stava lavorando sul pontone della Micoperi quando è stato. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Pescara dove è deceduto appena arrivato al Pronto Soccorso, a quanto pare per un grave trauma cranico. L’deceduto è di nazionalità filippina. L’incidente è avvenuto intorno alle 10: secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava su una nave appoggio della Micoperi, conosciuta per aver eseguito il recupero della Costa Concordia, ...