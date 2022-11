NBA | Paolo Banchero ancora in volo | è il quinto teenager con partite consecutive oltre i 30 punti

(Di martedì 8 novembre 2022)non si ferma più, ma questo è stato detto già tante volte. Il punto è che, già dopo questo inizio di stagione, continua ad aggiungere numeri e cifre a una storia che, seppur breve a livello NBA, sta già facendo parlare e tanto. In breve, sembra una sorta di predestinato verso traguardi di valore altissimo, la qual cosa rafforza l’ormai celebre cambiamento del vento nelle ore che l’hanno portato a diventare prima scelta assoluta al Draft. I suoi Orlando Magic, è vero, hanno perso: hanno ora un record di 2 vittorie e 9 sconfitte in stagione. E, per di più, contro gli Houston Rockets, che li raggiungono in fatto di bilancio stagionale. Nel 127-134, però, sono arrivati 30, 6 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi per il chiarissimo candidato numero uno, già ora, al ruolo di Rookie dell’anno. NBA, i risultati della notte (8 ...

Sky Sport

