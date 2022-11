Lombardia | Alfieri Pd | ' Calenda tolga nomi da tavolo e si apra confronto'

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “Con i ticket preconfezionati e calati dall'alto non si va da nessuna parte. Sevuole provare a vincere intogliamo idale ci confrontiamo seriamente". Lo afferma Alessandro, vicecapogruppo del Pd al Senato. "Il Partito democratico -ricorda- ha più figure da poter candidare. Non lo ha fatto finora perché in maniera responsabile sta cercando di allargare la coalizione alternativa alla destra. Ma il tempo è la pazienza stanno per finire. Decida se vuole unire le forze con noi e provare a vincere o se vuole andare da solo e consegnare di nuovo la vittoria alla Lega e alla destra sovranista”.

