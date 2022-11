Inter | i dirigenti chiedono una scossa ad Inzaghi nei big match

(Di martedì 8 novembre 2022) Idell’tornano a chiedere unaad: questa volta serve la crescita nei bigLa sconfitta in casa della Juventus ha riacceso l’allarme crisi in casa, arrivata ormai a 5 sconfitte in 13 giornati. Di queste 5 sconfitte, bene 4 sono arrivate nei biged è qui che la dirigenza nerazzurra chiede una nuovaa Simone, soprattutto in vista di domenica e della sfida all’Atalanta. “C’è una insoddisfazione palpabile per il cammino in campionato, a tutti i livelli. Ed è una insoddisfazione che porterà con ogni probabilità oggi a un colloquio tra la dirigenza e l’allenatore ad Appiano. A mente fredda, senza farsi prendere dalla fretta. Ma con estrema decisione. C’è la voglia di dare ...

vogliono scuotere la squadra e l'allenatore. Ritengono che la qualificazione agli ottavi di Champions abbia riempito la pancia a tutti, e che questo abbia provocato la caduta contro ...dell'si muovono anche per potenziare la rosa del futuro. I nomi che sarebbero stati individuati corrispondono a due terzini e sarebbero quelli di Juan Cuadrado e Alex Balde . Il ...I continui alti e bassi dell' Inter di Simone Inzaghi hanno spazientito la dirigenza nerazzurra. La sconfitta contro la Juventus ha aperto una riflessione ai vertici del club, preoccupati per i cinque ...Le parole di Beppe Marotta nella giornata di ieri non lasciano spazio a dubbi: il club non è per nulla felice di come stanno andando le cose in campionato. "C’è amarezza ...