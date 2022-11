Gomme rubate dalle auto di lusso e poi rivendute | blitz nel casertano

Un fenomeno non nuovo in città e nella cintura sud, ma se nel passato erano state legli ... Una banda specializzata in azione Ieri, mercoledì 5 ottobre, quattro vetture che erano state......minacce e vessazioni ai residenti di via Rigopiano che hanno trovato alcune auto con le... controllare se le auto che sono abbandonate qui da tempo risultinoe procedere alla eventuale ...E' accaduto nei giorni scorsi a Bomporto: forze dell'ordine al lavoro per identificare il ladro dalle immagini di videosorveglianza ...Scena tragicomica quella a cui hanno assistito ieri i Carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato due uomini intenti a “rubare” tutti gli pneumatici ad una macchina in sosta. La coppia di la ...