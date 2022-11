Estrazioni SuperEnalotto di novembre 2022

(Di martedì 8 novembre 2022) Il jackpot deldi Sabato 05è di € 301.387.893,96deldi Sabato 05Sestina vincente: 11 18 41 50 63 74 Jolly: 81 Superstar: 21 Quote• 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 10 vincitori totalizzano € 40.350,77 • 4 punti: 1220 vincitori totalizzano € 334,78 • 3 punti: 45109 vincitori totalizzano € 27,37 • 2 punti: 734061 vincitori totalizzano € 5,23 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 0 vincitori • 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 33.478,00 • 3 punti più SuperStar: 230 vincitori totalizzano € 2.737,00 • 2 punti più SuperStar: 3738 vincitori totalizzano € 100,00 • 1 punti più SuperStar: 25953 vincitori ...

Considerando, però, che la possibilità di azzeccare la sestina alè di 1 ogni 622.614. una volta usciti, dovrebbero "preannunciare" l'uscita di altri, nellesuccessive. I ...Quali sono i numeri vincenti del Lotto,e 10eLotto di lunedì 8 novembre 2022 C'è un jolly, un oro, un superstar, ...Tolti gli sfizi il consiglio dei gestori di risparmio è diversificare. Una quota non superiore al 30-40% destinata agli immobili in grado di produrre ...E ancora, nel 2019, nel concorso del 3 dicembre, l’ultima estrazione del Superenalotto vedeva una vincita da 15.700 euro. La schedina che centrò un 5, era stata giocata al bar tabacchi di via Porta ...