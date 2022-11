Eccezionale scoperta in Egitto | un tunnel potrebbe condurre alla tomba segreta di Cleopatra video

(Di martedì 8 novembre 2022) Una missione archeologica internazionale ha scoperto unscavato nella roccia sotto l’antico tempio egiziano di Taposiris Magna, cheperduta di, ultima sovrana dell’tolemaico dal 51 al 30 a.C.. La galleria è lunga 1.300 metri ed è situata a 13 metri di profondità, come precisa il sito internet Ancient Origins. Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha annunciato il ritrovamento, descrivendo ilcome “un prodigio della tecnica ingegneristica antica”, per molti aspetti simile aldi Eupalinos sull’isola greca di Samos. A scoprirlo l’archeologa Kathleen Martinez dell’Università di Santo Domingo, da tempo è impegnata nelle ricerche su ...

... l'è da annoverarsi fra quelle epocali. Sono tutte opere di fattura molto raffinata e fra di esse, come spiega Sgy24Tg, ci sono 'un incantevole efebo adagiato sul fondo della ...Per Massimo Osanna, dg musei del Mic è "lapiù importante dai Bronzi di Riace". Il ministro Sangiuliano applaude: "Un ritrovamento". Realizzate con tutta probabilità da artigiani ...Una scoperta archeologica fondamentale. Adagiato sul fondo della grande vasca romana, il giovane efebo, bellissimo, sembra quasi dormire. Accanto a lui c'è Igea, la dea della salute che ...A San Casciano dei Bagni in Toscana è riemerso dagli scavi un «ritrovamento eccezionale»: 24 statue di bronzo, 5 delle quali alte quasi un metro, e perfettamente integre. «Questo conferma una volta di ...