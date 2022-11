Casal di Principe | cede tetto di un capannone | muore operaio 49enne

(Di martedì 8 novembre 2022) Aveva 49 anni Francesco, l’morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto adi, nel Casertano. Undi 49 anni, originario di Cesa (Caserta) è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto adi, sempre nel Casertano. Stava lavorando per conto di un’impresa su un

di. Tragedia sul lavoro adi, in provincia di Caserta . Un operaio 49enne di Cesa che stava lavorando per conto di un'impresa su un capannone industriale, per cause in ...E in serata la terza tragedia, adi, nel Casertano dove ha perso la vita un uomo di 49 anni di Cesa. Il decesso di Nicoletta, madre di due figli, nata e cresciuta a Borgonovo, risale ...L'operaio è precipitato da un'altezza di cinque metri. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Aversa e poi trasferito nella struttura ospedaliera di Caserta dove è morto.Lutto a Cesa, in provincia di Caserta, per la scomparsa di Francesco Petito, operaio di 49 anni e padre di famiglia, morto ieri in un cantiere a Casal di Principe. Il tetto del capannone industriale ...