Atalanta-Boga | feeling mai nato | la scelta per gennaio e l'idea Leicester

Calcio Atalanta

(3 - 4 - 1 - 2): 1 Musso; 2 Toloi, 5 Okoli, 19 Djimsiti; 93 Soppy, 15 De Roon, 7 ... 28 Demiral, 42 Scalvini, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 33 Hateboer, 88 Pasalic, 18 Malinovskyi, 10, 17 ......per primo Sono 24 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Lecce -, gara ...Jeremie (10) Demiral Merih (28) de Roon Marten (15) Djimsiti Berat (19) Éderson (13) Hateboer ... Boga, un'incognita tra presente e futuro Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Lecce Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato la lista dei ...