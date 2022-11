“Sono morto e tornato in vita dopo una settimana di coma | ora credo in Dio” | Un medico rivela cosa gli è successo

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Uno spirito guida mi ha portato attraverso un wormhole e orain Dio”, lo hato un neurochirurgo raccontando la sua storia personale Il dottor Eben Alexander, autore di “Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey”, ha deciso di dedicare il resto della suaa dimostrare l’esistenza del paradiso in seguito alla propria esperienza L'articolo “inunadi, orain Dio” Ungli èNewNotizie.it.

Di Daniele - 07/11/2022 'Uno spirito guida mi ha portato attraverso un wormhole e ora credo in Dio', lo ha rivelato un neurochirurgo raccontando la sua storia personale Il dottor Eben Alexander, ...A La Spezia un uomo èall'improvviso, lasciando una grossa sorpresa ai suoi cari. Durante la compilazione di alcuni documenti in obitorio, l' ex moglie e l'attuale compagnastate raggiunte da una terza donna. ...Stava svolgendo il suo lavoro di operaio edile quando è avvenuto l’incidente. Francesco Petito, originario di Cesa, è morto a 49 anni, a seguito del cedimento del tetto di un capannone, è precipitato ...Un anziano è morto nella serata di oggi lunedì 7 novembre travolto dal treno: a piedi è andato oltre il passaggio a livello per attraversare i ...