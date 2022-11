(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – “ladi unla stessa flessibilità di cui godono le mamme dei bambini”. Mary Madigan è una giornalista e il suo articolo pubblicato su news.com.au, il principale sito di news in Australia, innesca il dibattito. Chi ha unha diritto alla “comprensione” e alle agevolazioni riservate ad un genitore? Per Madigan, la risposta è sì. “Dovete andare a prendere i vostri figli all’asilo? Anche io, il miova all’asilo. E’ anche molto costoso, 65 dollari al giorno e spendo di più se faccio tardi. Quindi, devo andare”, scrive. “Prima che cominciate ad odiarmi, permettetemi di spiegare. Prendere unmi ha fatto capire quanto sia dura per le madri che lavorano”, scrive, soffermandosi quindi sul rapporto con Frank, il ...

Yahoo Finanza

... fatto di grande passione: bisogna tuttavia saper ottimizzare per fare bene lae fare bene l'... Al mio corso di laurea eravamo solo tre ragazze, oggimolte di più. Quando ho iniziato la mia ...Talvoltagli altri a riconoscerla per primi, come nel caso dell'origine ebraica di cui la ...!". Entrambi artisti - sua madre scultrice, Giacomo ritrattista - , i due le insegnano a guardare ... "Sono mamma di un cane, voglio lo smart working" Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Certo se sono a casa da solo, non mi metto a fare una pasta alla norma. Prendo del parmigiano e dei cracker e mi metto sul divano, come un single svogliato. L'antico proverbio giapponese “Quando sei ...