Sondaggi Ipsos | Fdi sfiora il 30% | calano Pd e Lega

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il nuovo governo di centrodestra parte con un gradimento del 42%, uno dei dati più bassi se raffrontato con gli ultimi esecutivi precedenti al momento dell’insediamento (solo il Conte I fece peggio con il 41%). È quanto emerge dairealizzati per il Corriere della Sera. Il premier Meloni, invece, inizia il suo mandato con un indice di fiducia del 54%, molto inferiore a quello riscontrato dal suo predecessore Draghi (64%). A pesare sul risultato è il giudizio per lo più negativo che gli italiani danno alla squadra di governo (42% contro un 38% di pareri positivi). Sulla durata dell’esecutivo le previsioni degli italiani si sprecano: per il 27% il nuovo governo rimarrà in carica tutti e 5 gli anni della legislatura, per il 20% per un paio di anni, per il 18% per pochi mesi e per il 10% per 3 o 4 anni. Diverse le aspettative ...