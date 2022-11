Serie A | giornata 13 | pro e contro | trionfo di Napoli | Lazio e Juventus

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un fine settimana amarissimo per alcune big che hanno perso terreno e scontri diretti fondamentali. La Roma è uscita sconfitta dal Derby della Capitale, perdendo così 0-1unacinica e attenta. Ilha messo la freccia battendo in rimonta l’Atalanta e conquistando tre punti in una trasferta difficilissima. Laha brillato nel Derby d’Italia, chiudendo per 2-0 in casal’Inter. In extremis il Milan che ha vinto sullo Spezia, rischiando la beffa del pareggio. Ecco allora i pro edella13 diA, con una classifica delineata e che mette in evidenza la supremazia dei campani.A: pro e13 Al termine della tredicesima ...

Domani Napoli - Empoli aprirà la quattordicesimadel campionato diA. Il Maradona risponde presente. Non ci sarà sold out, cosa che probabilmente accadrà nel match di sabato contro l'Udinese, ma a Fuorigrotta è prevista comunque una ......Gara 06 VIRTUS ENTELLA - LUCCHESE GIRONE D Gara 07 FOGGIA - CROTONE Gara 08 CATANZARO - AVELLINO Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a. ...Ecco dunque 5 centrocampisti da non schierare assolutamente per questa 14ª giornata di Serie A. Fantacalcio, 5 centrocampisti da non schierare per la 14ª giornata di Serie A (Canva) Quest’anno al ...Le pagelle e highlights di Empoli - Sassuolo, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2022/2023: Baldanzi è il migliore del match ...