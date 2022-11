Pietro Labriola confermato nel board del Gsma

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’amministratore delegato di Tim,, èneldella, l’associazione che rappresenta gli operatori di rete mobile in tutto il mondo. Nominati i nuovi membri del consiglio d’amministrazione per un mandato di due anni: dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024. Ildielegge anche Jose Maria Alvarez-Pallete Lopez, Ad del Gruppo Telefonica, come presidente, e Gopal Vittal, Ad di Bharti Airtel Group, come vice presidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.