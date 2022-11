NJPW | Card finale di Historic X-Over | show congiunto con la STARDOM

(Di lunedì 7 novembre 2022) Laha annunciato ladiX-, evento che si terrà il 20 Novembre all’Ariake Arena di Tokyo e che vedrà lae latenere per la prima volta un evento. Inoltre nel main event verrà incoronata la prima campionessa IWGP della storia. Di seguito ladell’evento: Kickoff (Oskar Leube Debut Match): Oskar Leube, Yuto Nakashima, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita vs. LA Dojo (Kevin Knight, Gabriel Kidd, Alex Coughlin & Clark Connors) Kickoff:Ranbo Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, YOH & Lio Rush vs. HOUSE OF TORTURE (EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo) Queens’ Quest (Lady C, AZM & Saya Kamitani) vs. Donna Del Mondo (Mai Sakurai, Himeka & ...

The Shield Of Wrestling

Inizia a prendere forma ladi AEW x" Forbidden Door. Si tratta dell' evento eccezionale che farà incontrare e scontrare la AEW e lain una occasione unica che promette spettacolo e molte, molte sorprese. Si ...Inizia a prendere forma ladi AEW x" Forbidden Door. Si tratta dell' evento eccezionale che farà incontrare e scontrare la AEW e lain una occasione unica che promette spettacolo e molte, molte sorprese. Si ... Wrestle Kingdom 17 - Card dell'evento NJPW Wrestle Kingdom 17, il più grande evento della NJPW, si terrà il prossimo 4 gennaio, vediamo insieme i match annunciati finora.After wrestling his first “Premium Live Event” match at Crown Jewel since being released from WWE in June of 2021, Braun Strowman was feeling pretty sure of himself. Sure, his match wasn’t exactly a ...