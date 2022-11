NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di lunedì 7 novembre 2022) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

Eurosport IT

Memphis resiste nel finale e si aggiudica un importantissimo successo casalingo contro Washington con il punteggio di 103 - 97. Tra le fila dei Grizzlies sono ottime le prove di Desmond Bane (28 punti)...I Cavaliers superano i Lakers, Toronto regola Chicago mentre Utah continua a sorprendere e manda ko anche i Clippers. Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers 100 - 114 Nemmeno un primo tempo sotto ... Basket, NBA 2022-23: calendario, date, italiani in campo, dove vedere in TV e live streaming Nella notte Nba, vince ancora Utah, seconda nella Western Conference dopo il 110-102 a Los Angeles contro i Clippers nonostante i 34 punti di Paul George, panchina per Simone Fontecchio. Perdono anche ...Se siete fan della Nba sappiate che potrete vedere il prossimo turno in programma in queste ore in maniera totalmente gratuita ...