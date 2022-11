Napoli | Kvaratskhelia in dubbio per l’Empoli | intanto cambia casa

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilforse dovrà fare a meno dianche per la sfida controil georgiano hatoIlforse dovrà fare a meno dianche per la sfida controil georgiano hato. Secondo quanto riporta Il Mattino, l’esterno azzurro potrebbe dover saltare anche l’infrasettimanale di Serie A a causa della lombalgia che l’ha tenuto fuori contro l’Atalanta. Dopo il furto,, l’esterno ha deciso dire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

" Con l'Empoli come con l'Atalanta: senza. Ilè tornato in campo ieri dopo la vittoria di Bergamo, senza la possibilità di riposare anche solo un giorno considerando che domani ...Questoperò ha una rosa straordinaria , competitiva ad altissimi livelli: in panchina ci ... Ieri ha segnato Elmas, che era stato un po' oscurato da, invece ieri è stato ...L’edizione odierna de “Il Mattino” ha analizzato l’infortunio dell’esterno del Napoli Kvaratskhelia e di quelli che potrebbero essere i possibili tempi di recupero.Khvicha Kvaratskhelia salta anche il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che spiega: "Il georgiano difficilmente sarà della partita domani pomeriggio al Maradona contro l’E ...