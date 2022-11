Meta | allo studio migliaia di licenziamenti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) –, la società che controlla Facebook, starebbe pianificando un piano di licenziamento massiccio. A rivelarlo è il 'Wall Street Journal' che cita fonti vicine al dossier. Si prevede che nell'universo di Mark Zuckerberg iinteresseranno moltedi dipendenti e un annuncio è previsto già per mercoledì. Alla fine del mese di settembre nel gruppolavorano 87.000 dipendenti. I funzionari della società hanno già detto ai dipendenti di cancellare i viaggi non essenziali a partire da questa settimana. In settimana, è calata la mannaia sudi dipendenti di Twitter. Nella società acquistata da Elon Musk, il rischio di licenziamento riguarda un dipendente su due, per un totale di circa 3.700 posti di lavoro.