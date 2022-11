Agenzia ANSA

Il presidente diAirways, Alfredo Altavilla, ha rassegnato le dimissioni dalla carica alla vigilia dell'assemblea degli azionisti della compagnia, controlata al 100% dal Tesoro. Si è dimessa anche la consigliera ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 23.493 +0,90% Eur/Usd 1,0029 +1,02% Spread 213,95 Dati di mercato Leggi anche... Ita: si dimette presidente Altavilla - Economia Il presidente di Ita Airways, Alfredo Altavilla, ha rassegnato le dimissioni dalla carica alla vigilia dell'assemblea degli azionisti della compagnia, controlata al 100% dal Tesoro. Si è dimessa anche ...Alla vigilia dell'Assemblea dei soci di domani mattina, arriva l'addio dell'ormai ex presidente della compagnia aerea in via di privatizzazione: ...