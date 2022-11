E’ boom di ascolti per il finale di Mina Settembre 2 | Rai 1 con 20 punti in più di Canale 5

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 novembre 2022) Glidella prima serata del 6 novembre 2022 sono tutti pere per Rai 1. Che granper2. La fiction con Serena Rossi chiude con oltre 5 milioni di spettatori per l’ultima attesissima puntata e regala a Rai 1 uno dei migliori risultati della stagione autunnale del prime time, stagione che a causa delle temperature miti, fino a questo momento, non era propriamente decollata. Serena Rossi si congeda dal pubblico di Rai 1 ma il suo è solo un arrivederci visto che a quanto pare,tornerà molto presto. Sarebbe infatti già in lavorazione la terza stagione diche dovrebbe tornare in onda nel 2024. Buone notizie quindi per tutto il pubblico che con affetto, ...