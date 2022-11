Danimarca | anche Eriksen nella rosa preliminare per il Qatar

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Christianè uno dei ventuno giocatori convocati dal ct dellaper i Mondiali 2022 in. L’allenatore nominerà i restanti cinque giocatori nei prossimi giorni. La lista completa dovrà essere presentata al più tardi lunedì prossimo. Questo il commento del tecnico Hjumand: “Ci sono da dieci a dodici giocatori in competizione per gli ultimi posti. Può succedere molto. È incerto, ma è la strada giusta. Mancano due partite a molti giocatori e le cose potrebbero cambiare”. Nel Gruppo D, lainizierà la sua Coppa del Mondo il 22 novembre contro la Tunisia, prima di incontrare la Francia campione in carica e l’Australia. SportFace.