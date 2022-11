Chi è Oriana Marzoli | la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 novembre 2022) in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera?nasce a Caracas in Venezuola nel 1992: è una vera e propria professionista dei reality, in particolare in Spagna. La sua carriera inizia con la versione spagnola di Uomini e Donne: Muieres Y Hombre dove conosce l’uomo con cui è stata fidanzata tanti anni.partecipa a 20 anni al programma come corteggiatrice, ma dopo non essere stata scelta dall’allora tronista Cristian Perez diventa tronista a sua volta. Qui si innamora dell’italiano Tony Spina, tanto da infrangere le regole del programma con lui… Durante la sua carriera ha partecipato a “Survivors 2014” la versione spagnola de L’Isola dei famosi insieme al suo fidanzato Tony Spina, dove dura solo pochi giorni. Il suo fidanzato Tony invece rimane sull’Isola ma lei gli è infedele mentre è a casa con un ex ...