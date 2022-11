Su WhatsApp la truffa Amazon Black Friday 2022 dei 5000 prodotti gratis

Leggi su optimagazine

(Di domenica 6 novembre 2022) Avete già ricevuto suil messaggio relativo all’in corso conper voi? Inutile dirvi che si tratta di una delle solite truffe che corrono in questi periodi, accompagnati dalle effettive promozioni che stanno per affacciarsi in occasione del prossimo venerdì nero di sconti. Sappiate che il colosso dell’e-commerce non c’entra niente con tutto questo e che, abboccando, metterete a rischio i vostri dati personali, carte di credito comprese. L’intento delladeiche sta sempre più prendendo piede su ...