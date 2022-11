Running | Lago Maggiore Marathon 2022 | vincono lo scozzese Gollan e Sarah Aimee L’Epee

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) La XI SPORTWAY, che ha visto ai nastri di partenza oltre 2000 atleti, è andata alloRuairidh, il quale all’esordio sulla distanza si è imposto in in 2h31’10”. Alle sue spalle il tedesco Oleg Mazurov in 2h44’10”e l’azzurro Andrea Antonacci, terzo in 2h44’19”. A completare la Top 5 altri due azzurri, ovvero Francesco Spina (Asd Bumbasina Run) in 2h46’20” e Alessandro Lacqua (Sport Project VCO) in 2h46’51”. Al femminile, invece, a conquistare la vittoria è(Atletica Settimese), capace di tagliare il traguardo in 3h02’14” e stabilire il suo personal best. Completano il podio Celeste Albertino (Run Card) in 3h12’01” e Stefania Combi (Asd TapascioneTeam) in 3h20’31”. Nelle ...