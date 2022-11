Roma | Zaniolo ora tocca a te

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 novembre 2022)Lazio, deve essere necessariamente anche il derby di Nicolò, il classe ’99 decisivo in Coppa ora sogna di essere nella partita più importanteLazio, deve essere necessariamente anche il derby di Nicolò, il classe ’99 decisivo in Coppa ora sogna di essere nella partita più importante. Con i suoi strappi e il suo strapotere fisico, il classe ’99 può essere davvero l’ago della bilancia dei giallorossi. Mourinho lo metterà dentro dal 1? preferendolo a Belotti, non ancora in condizione ottimale. Gol o assist può essere decisivo nel derby della Capitale e poco importa come per laimportante che giochi come in Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24.