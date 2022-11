Mi diventa duro? Allora Proprio quello | Iva Zanicchi oltre la censura su Rai 1

(Di domenica 6 novembre 2022) Ci risiamo. Ancora Ivae ancora le sue frasi al limite, o forseil limite, a Ballando con le Stelle. Il tutto nella puntata in onda su Rai 1 sabato 5 novembre. Nel programma di Milly Carlucci, infatti, al momento della valutazione è arrivato il momento della fatidica barzelletta dell'Aquila di Ligonchio. E insomma, si inizia a tremare... Ed ecco che i protagonisti della prima barzelletta dellasono due amici che si rivedono dopo tanto tempo, dunque uno dei due confessa all'altro di non riuscire più a fare sesso con la moglie. "Se mangi tanto pane, risolvi la situazione", gli suggerisce l'amico. Dunque, il tizio va in panetteria e compra 5 kg di pane. Ed ecco che il panettiere gli fa notare: "Se ne compra 5 chili guardi che le". E il tizio: ...

il Resto del Carlino

Nel finale travolgenteinsormontabile. Barriera . Marconi 9 - Gioca bene sull'anticipo e in ... Tienee non si scoraggia e alla fine dà il suo contributo anche sugli assalti finali. ...Da lì l'offerta dei 54,20 dollari per azione viene confermata ed Elon Muskcosì il nuovo ... Insomma, Musk si è insidiato negli uffici della società di San Francisco con il pugno, ... Se il Comune non ci aiuta diventa dura Non è solo un problema per giudici, pubblici ministeri e polizia. È una minaccia per le democrazie mondiali e per la sicurezza internazionale ...