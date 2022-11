La nave Humanity 1 a Catania | 155 migranti sbarcano | 24 restano sulla nave ' ostaggi' del governo Meloni

Chi può sbarcare: Piantedosi mantiene la linea dura con le Ong Inoltre va segnalato il gesto del parlamentare Aboubakar Soumahoro, salito sulla1, in seguito a un malore di uno dei ...Poco prima di mezzanotte la1 con a bordo 179 naufraghi è arrivata al porto, scortata da una motovedetta della Guardia costiera . Come previsto dal nuovo decreto , è stata eseguita l'...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Durante la notte scorsa è giunta nel porto di Catania la nave Humanity 1 della ong 'Sos Humanity', con a bordo 179 naufraghi ...