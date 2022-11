Iran | un' altra ragazza uccisa a manganellate durante le proteste

(Di domenica 6 novembre 2022) Massacrata come Mahsa Amini. Una dottoranda di 35 anni, Nasrin Ghadri, che studiava filosofia a Teheran , è morta sabato dopo essere stata picchiata alla testa con un manganello dalle forze di ...

Massacrata come Mahsa Amini. Una dottoranda di 35 anni, Nasrin Ghadri, che studiava filosofia a Teheran, è morta sabato dopo essere stata picchiata alla testa con un manganello dalle forze di sicurezza. Nuove proteste in Iran, in particolare nelle università e nel nord ovest del Paese a maggioranza curdo, dove continua la rivolta contro il governo dopo la morte di Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata arrestata.