In Italia il 2022 è l' anno più bollente di sempre Con le temperature record di ottobre natura in tilt

Il Sole 24 ORE

I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'e dal Mondo Il foglio web a 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni OPPUREViene confermata la diminuzione dell'incidenza di nuovi casi di infezione da SARS - CoV - 2 in. Rimane contenuto l'impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto nelle aree ... Auto più vendute in Italia a ottobre 2022: i 15 modelli preferiti VALENCIA - Francesco "Pecco" Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale della MotoGp, 13 anni dopo Valentino Rossi e in sella alla Ducati. Pecco si incorona grazie al nono posto al ...Dusan Vlahovic non e' riuscito a recuperare, il serbo rimane fermo ai box: Massimiliano Allegri, infatti, non ha convocato l'attaccante in vista ...