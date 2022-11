Giroud come Peter Pan | ' Gol e rosso? Quando segno sono un bambino'

(Di domenica 6 novembre 2022) Chiamaloc'è bisogno, poi ci pensa lui. Olivierspacca in due Milan - Spezia, non si accontenta mai: entra, segna, si fa espellere per aver tolto la magliaera già ammonito. Ma a ...

VITTORIA - "Una retequella dil'ho subito da Totti. Ci siamo complicati questa partita, abbiamo perso troppa lucidità dopo il gol preso. E' stata una ...Chiamalo quando c'è bisogno, poi ci pensa lui. Olivierspacca in due Milan - Spezia, non si accontenta mai: entra, segna, si fa espellere per aver ... ho esultatomi è venuto naturale. ...Fa una magia e poi si toglie la maglia: "Io vivo in area di rigore, pazienza per l'espulsione". Pioli: "Mi ha ricordato Totti" ...