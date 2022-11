Diego Abatantuono | “Questa fissa di far studiare i figli | persi idraulici e falegnami”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 6 novembre 2022) Pur avendo avuto modo di interpretare in carriera anche ruoli drammatici, come accaduto nel film Premio Oscar Mediterraneo diretto da Gabriele Salvatores,è noto soprattutto per la sua comicità e la capacità di sdrammatizzare un po’ in tutte le situazioni. L’attore, protagonista del film Il Mammone, che sarà trasmesso lunedì 7 novembre 2022 su Sky Cinema, ha voluto affrontare un tema di cui si parla spesso, ovvero quei ragazzi che l’ex Ministro Elsa Fornero aveva definito “choosy” o meglio ancora “bamboccioni” perché abituati a stare a casa di mamma e papà e poco intenzionati a rendersi indipendenti. Colpa di questo, però, a detta di molti, è anche della società di oggi, che li porta aa lungo e impedisce loro di ottenere contratti lavorativi a lunga scadenza. Su questo...