Ce l'ho con Pioli | il Milan si è imborghesito Eppure Tonali e Maldini ti avevano avvisato

Le occasioni sprecate cominciano a preoccupare Stefano, che tira un sospiro di sollievo ... Impegna ancora una volta DragowskiOrigi, ma subisce il gol di Maldini. Poi arriva lo straordinario ......ben settantaquattro presenze già accumulate in maglia rossonera. Pierre Kalulu si sta confermando pedina imprescindibile nello scacchiere die, complice l'emergenza infortuni che ha ...Tra i tanti "ingredienti" alla base del gruppo rossonero che in questi anni ha ottenuto risultati sempre più grandi e importanti, passando dalla qualificazione Champions ...Trequartista in Champions, in mediana con lo Spezia: il bosniaco è il super jolly rossonero e il tecnico l’ha schierato anche mezzala, esterno sinistro, falso nove e perfino terzino destro ...