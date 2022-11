Bloccano la pista dell' aeroporto | fino a dove si spingono gli ambientalisti

(Di domenica 6 novembre 2022) Un gruppo diha bloccato il decollo di alcuni jet privati dalladi Schipol ad Amsterdam. L'azione degli attivisti arriva in concomitanza con l'avvioa conferenza sul clima Cop 27 in Egitto. I dimostranti si sono seduti intorno ai velivoli, girando intorno agli aerei in bicicletta. Greenpeace ha speigato che che la protesta è volta a chiedere la riduzione dei voli per l'impatto ambientale degli aerei.

Una delle tante azioni volte ad attirare l'attenzione sulla crisi climatica: oggi la prima giornata della conferenza internazionale per il ...Centinaia di attivisti per il clima hanno occupato ieri sera unadell'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam per cercare di impedire il decollo di jet privati, in una delle ultime azioni volte ad attirare l'attenzione sulla crisi climatica. Lo scrive la Cnn.