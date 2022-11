Globalist.it

Relatore ombra del Patto sulla migrazione in Parlamento Europeo,definisce "crudele, disumano e illegale" l'operato del ministro e del governo Meloni. "Separare famiglie, prevedere sbarchi ...Per la categoria pesi piuma il pugile reggiano Mattia De Bianchi (14 - 1) metterà volontariamente in palio ,il piemontese Alfredo Di, il titolo conquistato lo scorso 14 ottobre. Per i ... Bartolo contro Meloni sui migranti: “Decisioni immorali e contro i diritti umani” L'eurodeputato di S&D ed ex medico di Lampedusa Pietro Bartolo commenta la decisione del governo di operare una selezione tra i naufraghi da poter far sbarcare ...Nazionale donne e Mondiali 25 giocatrici convocate per le prossime partite amichevoli. Ecco con chi gioca l'Italia donne.