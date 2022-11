Ad una settimana dall’incidente stradale | muore una donna di Foiano Val Fortore

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo alcuni giorni di agonia, è deceduta lache lo scorso 30 ottobre era finita in una scapata mentre percorreva in auto l’arteriain prossimità del Comune di. La sfortunata conducente è morta la scorsa notte all’ospedale “San Pio” di Benevento dove era stata ricoverata subito dopo l’incidente. Il quadro clinico era immediatamente apparso critico a causa delle gravi ferite ai polmoni e alla milza. La, la quale era a bordo di una Ford Focus, è l’ennesima vittima della strada: solo due giorni fa un’altra signora era deceduta a Pannarano dopo un frontale con un furgone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

