Via libera alla Nadef | 30 miliardi contro il caro energia

Il titolare della Difesa ha confermato che entro novembre arriverà un nuovoad altri aiuti militari a Kiev: 'Non possiamo perdere i contatti con i nostri alleati internazionali, l'UE e la ...- Varata la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, cornice in cui inserire la legge di bilancio, e approva la relazione da presentare al Parlamento affinchè autorizzi lo ...Varata la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, cornice in cui inserire la legge di bilancio, e approva la relazione da presentare al Parlamento affinchè autorizzi lo scostamento ...Coldiretti fa il punto sulla situazione della pesca, settore vitale per la Liguria. Raddoppiano, secondo l’associazione, i costi per le imbarcazioni a causa di guerra e caro energia, ma c’è uno spirag ...