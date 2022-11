Un ragazzo è finito sotto a un treno mentre cercava di fuggire dai carabinieri

(Di sabato 5 novembre 2022) AGI - Un minorenne di origine marocchina senza fissa dimora ha perso la vita la scorsa notte intorno all'una a Dormelletto, nel nord della provincia di Novara, finendole ruote di unmerci in transito sulla linea Milano-Domodossola. Secondo quanto si è appreso, il, che era in compagnia di un coetaneo, è scappato cercando di sottrarsi ad un controllo dei. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arona stavano pattugliando il territorio dopo che erano scattati gli allarmi di una sala slot e di una farmacia della zona, probabilmente per un tentativo di intrusione. Ihanno notato due giovani nei pressi della stazione di Dormelletto e hanno cercato di fermarli per verificare il loro eventuale coinvolgimento nei tentati furti. Uno dei due ...

