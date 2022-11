Un altro furto al Napoli | rubata l’auto della moglie di Kim

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilè pronto a scendere in campo per la trasferta contro l’Atalanta, big match13esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello, guida la classifica del massimo torneo italiano e in Champions League ha già staccato il pass per gli ottavi finale. Unepisodio fuori dal campo per i calciatori del. Dopo ildeldi Kvaratskhelia, anche la vetturadi Kim è stata. La macchina, una Fiat 500, è stata portata via nella serata di venerdì, a Posillipo. Dietro i due furti potrebbe esserci la stessa regia, è la pista valutata dagli inquirenti. La dinamica dei due episodi è comunque diversa, sono in corso le ...