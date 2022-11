Telese Terme | il sindaco Caporaso | “Il 4 Novembre rafforzi i nostri valori”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Un richiamo forte, sentito, aidell’unità nazionale, della Patria e al senso di appartenenza, nel discorso che ildi, Giovanniha pronunciato ieri mattina in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. “In questa giornata celebriamo non la guerra, naturalmente, bensì il patriottismo come senso di appartenenza – ha detto il primo cittadino. Perché commemorare degnamente il 4vuol dire esaltare il nostro ritrovarci uniti come italiani. Quella guerra ci ha lasciato, è vero, tanti morti ma anche un forte sentimento di riconoscenza per tutti coloro che hanno sacrificato ...