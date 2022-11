Scoperto un enorme asteroide “killer” che si sta dirigendo verso la Terra

... velocità e traiettorie di circa 2 miliardi di stelle della Via Lattea) mostrava minuscole irregolarità, un'indicazione che qualcosa die invisibile la stava trascinando gravitazionalmente. "È ...... anche in un periodo complesso come quello attuale, stanno riscuotendo unsuccesso. C'è chi ... quindi danno la possibilità di vendere alloe di sfruttare la leva finanziaria. ...Questa scoperta ci ha fatto aggiornare molto di quello che sappiamo sui buchi neri, per diversi motivi: Gaia BH1 è l'oggetto di questo genere più vicino alla Terra mai osservato. Si trova a soli 1.560 ...hanno scoperto molti animali particolari. "Sappiamo che la regione è ricoperta da enormi montagne sottomarine formate durante l' era dei dinosauri e sappiamo che la regione si trova in un punto ...