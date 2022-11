Rifugiati ambientali | deve essere riconosciuto il diritto a chi fugge dal disastro ecologico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Con colpevole ritardo mi accorgo di un’ordinanza di estrema importanza emessa dalla Corte di Cassazione l’anno scorso (n. 5022/2021). La Corte per la prima volta in Italia affronta il tema delle migrazioni. In particolare si trattava di un cittadino nigeriano che chiedeva venisse riformato il decreto del tribunale con cui gli era stato negato lo status di rifugiato. Il cittadino, appunto di cittadinanza nigeriana, proveniva dalle foci del fiume Niger, dove – egli affermava – che le condizioni di vita erano diventate per lui inaccettabili per via delambientale causato dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali del paese, da parte delle compagnie petrolifere. La decisione, nell’accogliere il ricorso, cita un’altra ordinanza, del Comitato delle Nazioni unite, in cui si afferma che ilallo status ...