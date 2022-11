Quirinale | da martedì visita Mattarella in Olanda | confronto con Paese amico per rilancio Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov. (Adnkronos) - La conferenza sul futuro dell'Unione europea presso l'House of Government, il palazzo dove 30 anni fa venne firmato il Trattato di Maastricht, sarà il momento culminante delladi Stato indel Presidente della Repubblica, Sergio, in programma dalla serata diprossimo, 8 novembre, a venerdì 11, dieci anni dopo quella di Giorgio Napolitano e a cinque da quella in Italia dei Reali dei Paesi Bassi. Un'occasione per ribadire i forti legami che uniscono due dei Paesi cofondatori dell'Ue, ma anche per chiarire diversità di vedute che su alcune tematiche nel corso degli anni non sono mancate, come ad esempio sul tetto al prezzo dell'energia; sull'applicazione dei vincoli di bilancio, soprattutto in momenti di crisi economico-sociale come quella determinata dal Covid, ...