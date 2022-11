Preghiera della sera 5 Novembre 2022 | “Proteggimi in questa notte”

A Zahedan, la capitaleprovincia di Sistan - Baluchistan, dove centinaia sono rimasti uccisi durante le proteste in corso, il leaderdel venerdì, Molavi Abdol Hamid, si è ...... ci si è ritrovati nella basilica superiore di San Francesco per unae un saluto agli studenti da parte di mons. Leuzzi. La giornata si è conclusa nella criptabasilica inferiore che ...L’appuntamento della Giornata nazionale si inserisce nel percorso di iniziative volte a contrastare e prevenire gli abusi ...Perciò a questi ragazzi Francesco consegna un diploma di vita che si compone di “cultura della vita” “buone relazioni” e preghiera per affrontare tutte le sfide di “un mondo chiuso e impregnato ...