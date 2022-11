Paris Bercy | Musetti sbatte contro un grande Djokovic | il serbo in semifinale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 novembre 2022) Parigi – Una sconfitta durissima che non cancella però quanto di buono fatto vedere in questa settimana, e più in generale in un autunno entusiasmante. Lorenzoè uscito di scena nei quarti di finale del “RolexMasters”, ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-. Il torneo chiude di fatto la “regular season” ed alla vigilia rappresentava l’ultima chance per chi puntava alla qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino ma a questo punto sono stati già assegnati tutti gli otto posti (qualificati Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Medvedev, Auger-Aliassime, Rublev e) Nei suoi primi quarti da “1000” il 20enne di Carrara, n.23 ATP, ha ceduto 60 63, in un’ora e 14 minuti di partita, al ...