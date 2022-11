Napoli eroico! Espugnata Bergamo con una prova di sacrificio e carattere

(Di sabato 5 novembre 2022) Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e. Subito grande occasione per Hojlund, salva Meret. Dopo il quarto d'ora Lookman sblocca su rigore (assegnato dopo l'on field review), ma Osimhen ristabilisce l'equilibrio e passata la mezz'ora serve a Elmas la palla che vale la rimonta. Torino-Atalanta 1-2 (primo tempo 0-1): tabellinoMarcatori: 6’ p.t. Muriel (A), 34’ s.t. Belotti (T), 48’ s.t. Piccoli (A)Assist: 48’ s.t. Pasalic (A)Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer (29’ s.t. Izzo), Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic (1’ s.t. Rincon), Aina; Linetty, Pjaca (29’ s.t. Verdi); Sanabria (20’ s.t. Belotti). All. Paro Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral (38’ s.t. Lovato) Palomino; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens (38’ s.t. Piccoli); Ilicic (11’ s.t. Miranchuk), Malinovskyi (31’ s.t. Pezzella); Muriel (11’ s.t. Lammers). All.: ...

Sportevai.it

come eroica è stata la difesa di Della Vedova dagli attacchi del suo ex sodale in ordine ... Nulla a che vedere con Milano Calibro 9 o conViolenta ed i cliché dei poliziotti duri e ...Queste le pagelle delMeret 7 - Nel primo tempo decisivo ogni volta che il Sassuolo mette la testa in area azzurra. Spegne le velleità degli ospiti anche in avvio di ripresa. In tutto si ... Napoli-Sassuolo, pagelle: Osimhen e Kvara devastanti, Mario Rui eroico | Top News All the Beauty and the Bloodshed è il documentario che racconta la vita tormentata della celeberrima artista e attivista Nan Goldin.Il terribile attacco al centro commerciale di Assago ha provocato un morto: ma poteva andare peggio. Fondamentale l'intervento di un ex Napoli ...