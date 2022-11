Kvara | “lombalgia” la parola più cercata su Google in Campania

(Di sabato 5 novembre 2022) È la nota pagina satirica “Calciatori Brutti” a riportarlo sui social network: nelle ultime ore, dopo l’annuncio del Napoli sull’infortunio di, «» è stata lapiùsuin Regione. È il dato riportato daTrends, riportato anche dal Corriere dello Sport. Un fatto sintomatico dell’ansia dei tifosi azzurri per le condizioni del calciatore georgiano, che in due mesi ha già conquistato tutti a suon di gol, assist e giocate.ha già segnato 8 gol e siglato 10 assist considerando tutte le competizioni, un impatto straordinario col calcio italiano ed europeo. Prendere una laurea in medicina solo per capire cos’hatskhelia.#tskhelia #Napoli ...

... da napoletano constato che la città non merita una squadra cosi forte, e ho dubbi sull'infortunio disubito dopo il furto, questanon mi convince, questa città è difficile'.A Napoli le auto die della moglie di Kim ( i due giocatori simbolo del nuovo Napoli), a Udine furto di 200mila ... Kvaratskhelia oggi non sarà in campo a Bergamo ma per unaacuta che si ...Kvaratskhelia si è infortunato ieri per lombalgia acuta e i social sono impazziti. Tanti tifosi su Google hanno cercato lombalgia come parola principale ...Ieri pomeriggio una cortina di panico ha ricoperto la città di Napoli, dopo la notizia dell’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano, infatti, non ...