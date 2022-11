In 30mila per la manifestazione per la pace a Roma | in piazza anche Conte e Letta

(Di sabato 5 novembre 2022) È partita oggi alle 12 dadella Repubblica alaindetta dalla piattaforma di associazioni “Europe for Peace-Cessate il fuoco subito” e promossa, tra gli altri, da Cgil, Cisl, Uil, Arci, Acli, Anpi, Comunità di Sant’Egidio, Libera ed Emergency. Il messaggio, che arriva forte e chiaro, è un inno contro tutte le guerre e gli scontri.per questo il corteo, che era stato annunciato dal presidente del M5S Giuseppeun mese fa e che oggi vede tra i partecipantii dem, è di fatto privo di colori politici. Tanto che il leader pentastellato aveva esortato alla partecipazione pure gli esponenti di Centrodestra: “Lanon ha colori”, aveva detto, aggiungendo che lafosse aperta “a ...

Marciala pace a Roma e Milano: oltrein piazza. Ci sono anche Conte, Letta e ...La marcia organizzata da sindacati e associazionichiedere la fine della guerra in Ucraina da piazza della Repubblica raggiungerà piazza San Giovanni Sono circai partecipanti al corteola pacele strade di Roma ( Foto ). È quanto si apprende da fonti della questura di Roma. La manifestazione è partita da piazza della Repubblica ed è diretta a ...In due momenti diversi, il Papa ha incontrato nella residenza papale nell’area del Sakhir Royal Palace il patriarca di Costantinopoli e il grande imam di Al-Azhar, che aveva… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...